Halberstadt: Zentrale Erstaufnahmeeinrichtung für Asylanten nicht länger unter Quarantäne

In den letzten Wochen gab es immer wieder negative Schlagzeilen über Asylanten und die zunehmende Zahl an Covid 19 Infizierten in der Erstaufnahmeeinrichtung in Halberstadt bzw. den Außenstellen. Nun wurde die Quarantäne aufgehoben.

Die Anordnung erfolgte zu Sonntag in Abstimmung mit dem Pandemiestab des Landes und dem Landkreis Harz. Seit Ende März hatte eine einzelne infizierte Person zur Folge gehabt, dass mehr als 100 Asylanten infiziert wurden. Erst Samstag wurden zwei weitere Bewohner positiv auf das Virus getestet. Infizierte Personen wurden bisher sofort in andere Einrichtungen nach Magdeburg und Quedlinburg verlegt bzw. genesene Asylanten dezentral verteilt und somit die zentrale Bestimmung einer Erstaufnahmeeinrichtung umgangen.