Islamischer Terrorismus: Hundert IS-Kämpfer mit Erfahrungen im Kampf in Deutschland

Was bereits offenkundig ist, wurde nun durch harte Fakten belegt: Deutschland hat ein Problem mit der Islamisierung. Nach Aussagen des Innenministeriums reisten über 1000 der islamistischen Extremisten aus Deutschland in Richtung Syrien und sammelten dort aktiv Fronterfahrungen im Kampf. Ca. 1/3 ist nun zurück in der Bundesrepublik und verfügt über einschlägiges Wissen.

Ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte auf Nachfrage verschiedener Pressemedien „Zu über 100 der bislang zurückgekehrten Personen liegen den Sicherheitsbehörden Erkenntnisse vor, wonach sie sich aktiv an Kämpfen in Syrien oder im Irak beteiligt oder hierfür eine Ausbildung absolviert haben“.

Haben Leitmedien den IS auch für tot erklärt und berichten bewusst nicht mehr über die Gefahr, welche von der Islamisierung und diesen Terroristen ausgeht, so ist diese dennoch nicht gebannt. Die Zellen der Dschihadisten sind weiterhin in vielen Ländern aktiv und in den vergangenen Wochen und Monaten gab es wider verstärkt koordinierte Angriffe in Syrien und dem Irak. Es ist nicht auszuschließen, dass auch scheinbar nicht länger radikale Kämpfer wieder aktiviert werden und in ihren Heimatländern ihren aktiven Kampf aufnehmen.