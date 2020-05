Live-Ticker zum Arbeiterkampftag

Wie schon länger bekannt ist, kann die Demonstration zum Arbeiterkampftag nicht wie geplant durchgeführt werden. Daher wurde in Erfurt eine Standkundgebung angemeldet. Jedoch wurden aufgrund der sogenannten Corona-Verordnung, massive Auflagen aus dem Hut gezaubert, die wir nicht akzeptiert haben, da wir uns nicht zu Knechten dieses Systems machen lassen. Da uns das System an diesem Tag nicht zentral demonstrieren lässt, werden bundesweite Aktionen die Antwort darauf sein. Hier im Live-Ticker werden die einzelnen Aktionen veröffentlicht.

10:40 Uhr: 1. Mai 2020 – Schwedt/Oder – Deutscher Sozialismus Jetzt!

Aktiv in der Uckermark, hier heißt es in Schwedt “Deutscher Sozialismus JETZT!“. Feindpropaganda wurde fachgerecht entsorgt.

10:25 Uhr: 1. Mai 2020 – Berlin – Heiß auf Aktivitäten

Nationalrevolutionäre Aktivisten bereiten sich auf den 1. Mai in Berlin vor. Mit zahlreichen dezentralen Propagandaaktionen werden Aktivisten der Partei “Der III.Weg“ in Berlin den diesjährigen Arbeiterkampftag durchführen. Hunderttausende Landsleute werden durch die herbeigeführte Coronakrise ihren Arbeitsplatz verlieren. Das System ist am Ende, wir sind die Wende in einer Zeit des totalen Irrsinns. Kapitalismus tötet – deutscher Sozialismus Jetzt!!!

10:15 Uhr: 1. Mai 2020 – Berlin – Flugblattverteilung

In Hellersdorf und Lichtenberg werden tausende Flugblätter verteilt und der Kiez umgestaltet und von geistiger Umweltzerstörung befreit.

10:07 Uhr: 1. Mai 2020 – Potsdam – Verteilaktionen laufen an

In vielen Stadtteilen der brandenburgischen Landeshauptstadt Potsdam entfalten heute Aktivisten unserer Partei “Der III.Weg” rege Aktivitäten. Tausende Flugblätter werden verteilt und Sichtwerbung betrieben.

10:00 Uhr: 1. Mai – Propagandatag

Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Die Regierung führt das Volk systematisch in eine neuzeitlich nie dagewesene wirtschaftliche Krise, um ihr liberalkapitalistisches Wirtschaftssystem zu modifizieren. Hunderttausende werden ihre Arbeit verlieren, Millionen in den bitteren Genuss von Armut gelangen. Die ersten vier Wochen der Coronakrise brachten über 300.000 Arbeitslose , 750.000 Betriebe meldeten Kurzarbeit an und liefern so den Rekord von über zehn Millionen Menschen die nun erst mal mit 60% Gehalt auskommen müssen. Eine dekadente Überfluss- und Konsumgesellschaft kommt ins wanken. Das Licht in diesen dunkeln Zeiten, ist die verstärkte Empfänglichkeit unserer Landsleute für unsere Ansichten. Hier liegt unsere Chance uns mit bescheidenen Mitteln maximale Aufmerksamkeit zu verschaffen.

Werdet heute aktiv in eurer Stadt, betreibt Propaganda in allen möglichen Formen und tragt unsere Weltanschauung ins Volk. Heute am Arbeiterkampftag ist jeder Aufkleber, jedes Plakat, jedes Flugblatt eine Demo, unsere Möglichkeit unseren gerechten Zorn und die Wut über die bestehenden Verhältnise auf die Straße und ins Volk zutragen.

Seid fleißig und kreativ, dokumentiert euren Aktivismus und schickt eure Berichte ein.

Kapitalismus tötet – deutscher Sozialismus Jetzt!!!

9:50 Uhr: 1. Mai 2020 – Plauen – Fahnen empor

In Plauen bereitet man sich auf den Arbeiterkampftag vor. Das nationalrevolutionäre Zentrum “P 130” ist beflaggt. Später wird es noch eine Kundgebung geben, die nach einem Verbot durch die Versammlungsbehörde, vom VG und OVG erlaubt wurde.