Plauen: Das System ist gefährlicher als Corona!

Aufgrund der Corona-Verordnungen war es dieses Jahr nicht möglich, eine kraftvolle Demonstration am 1. Mai 2020 durchzuführen. Dennoch waren im gesamten Bundesgebiet Mitglieder unserer Partei DER III. WEG aktiv.

In Plauen wurde eine Kundgebung unter dem Motto: „Das System ist gefährlicher als Corona!“ angemeldet, die von der Versammlungsbehörde verboten wurde. Jedoch wurden dagegen Rechtsmittel eingelegt und das Verwaltungsgericht in Chemnitz hob das Verbot unter Auflagen auf. Doch die vogtländische Behörde erwies sich als schlechter Verlierer und klagte weiter. Doch auch das Oberverwaltungsgericht in Bautzen erlaubte die Kundgebung mit einer begrenzten Teilnehmerzahl von 15 Personen. Mal wieder wurden sinnlos Steuergelder aus dem Fenster geschmissen.

Pünktlich am 1. Mai 2020 um 11.00 Uhr begann die Kundgebung vor dem „P 130“ in Plauen. Störungsfrei konnte eine Stunde lang Flagge gezeigt werden. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite versammelten sich Bürger, die somit indirekt die Kundgebung unterstützen.

Die Regierung führt das Volk systematisch in eine neuzeitlich nie dagewesene wirtschaftliche Krise, um ihr liberalkapitalistisches Wirtschaftssystem zu modifizieren. Hunderttausende werden ihre Arbeit verlieren, Millionen in den bitteren Genuss von Armut gelangen. Die ersten vier Wochen der Coronakrise brachten über 300.000 Arbeitslose , 750.000 Betriebe meldeten Kurzarbeit an und liefern so den Rekord von über zehn Millionen Menschen die nun erst mal mit 60% Gehalt auskommen müssen. Eine dekadente Überfluss- und Konsumgesellschaft kommt ins Wanken.

Werdet auch ihr in eurer Stadt aktiv. Wandelt Wut in Mut um und tragt euren gerechten Zorn über die bestehenden Verhältnisse auf die Straße.