Heute gingen zahlreiche Plauener in der Innenstadt “spazieren”. Jeder Einzelne für sich protestierte so gegen die irrsinnigen Verordnungen der Etablierten. Auch Mitglieder vom “III. WEG” waren an diesem Nachmittag am Postplatz in Plauen unterwegs.

Am Montag um 19.00 Uhr und nächsten Samstag um 15.00 Uhr sollen wieder “Spaziergänge” stattfinden.

Ein Anfang ist gemacht. Plauener bleibt dran!