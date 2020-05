Polizeigewalt gegen Gegner von Corona-Auflagen (+Videos)

In den letzten Tagen kamen es in einigen deutschen Städten zu Protesten gegen die erlassenen Corona-Auflagen. Fast überall ging die Polizei mit brutalen Mitteln gegen friedliche Demonstranten vor. Linksextremisten wiederum ließ die Polizei wieder einmal ungestört am 1. Mai in Berlin und Leipzig in großen Ansammlungen durch die Straßen ziehen.

Die folgenden Videos zeigen die Polizeigewalt gegen Corona-Auflagen-Gegner schonungslos auf:

Festnahme eines Mädchens wegen der „Verletzung der Corona-Auflagen” in Dortmundam 2. Mai

Polizeigewalt in Aue auf einem Spaziergang gegen die Corona-Auflagen am 1. Mai

Polizei nimmt Corona-Auflagen-Gegner in Berlin fest

Der Schriftsteller und Journalist Anselm Lenz wird direkt aus einem Taxi verhaftet.

Die Regierung führt das Volk systematisch in eine neuzeitlich nie dagewesene wirtschaftliche Krise, um ihr liberalkapitalistisches Wirtschaftssystem zu modifizieren. Hunderttausende werden ihre Arbeit verlieren, Millionen in den bitteren Genuss von Armut gelangen. Die ersten vier Wochen der Coronakrise brachten über 300.000 Arbeitslose , 750.000 Betriebe meldeten Kurzarbeit an und liefern so den Rekord von über zehn Millionen Menschen die nun erst mal mit 60% Gehalt auskommen müssen. Eine dekadente Überfluss- und Konsumgesellschaft kommt ins Wanken.

Werdet auch ihr in eurer Stadt aktiv. Wandelt Wut in Mut um und tragt euren gerechten Zorn über die bestehenden Verhältnisse auf die Straße.