Proteste gegen das System in Berlin!

Hunderte Menschen protestierten am Sonnabendnachmittag in Berlin gegen die Coronamaßnahmen und die schweren Eingriffe der Regierung in die persönlichen Freiheitsrechte sämtlicher Bürger in diesem Land. Mit 1.000 Polizeibeamten versuchten die etablierten Politiker diesen berechtigten bürgerlichen Widerstand zu brechen. Von der Siegessäule über das Brandenburger Tor bis zum Alexanderplatz lieferten sich aufgeweckte Landsleute, trotz generellen Versammlungsverboten, mit den Verfolgungsbehörden der BRD ein regelrechtes Katz und Maus Spiel und mussten immer wieder Zeugen von aggressiven Polizeieinsätzen werden. Auch zahlreiche Aktivisten unserer nationalrevolutionären Bewegung “Der III. Weg” waren an sämtlichen Plätzen in der Hauptstadt vertreten und begleiteten die Proteste propagandistisch und dokumentierten etliche Beispiele staatlicher Willkür. Dieses System und seine Söldnertruppen haben auch an diesem Tag keinen Hehl daraus gemacht, wo die Reise in dem angeblich “freiesten Staat, der je auf deutschem Boden existiert hat” hingehen wird. Ein ausführlicher Bericht folgt.