Das Innenministerium des Landes Sachsen-Anhalt hat zum 8. Mai Beflaggung angeordnet. Am 75. Jahrestag der Niederlage des Deutschen Reiches im 2. Weltkrieg müssen im ganzen Bundesland Dienstgebäude des Landes beflaggt werden – Aber nicht auf Halbmast. In Sachsen-Anhalt wird jährlich nur am 16. Juli, oder auf Anordnung beflaggt. Der 16. Juli ist der Jahrestag der Ausfertigung der Verfassung des Landes.