Sing mit, Kamerad! Schlesierlied

Das Schlesierlied auch unter dem Namen “Kehr ich einst zu Heimat wieder” bekannt, ist die Hymne der Region Schlesien, welche sich beiderseits des Ober- und Mittellaufs der Oder und sich im Süden entlang der Sudeten und Beskiden erstreckt. Schlesien liegt heute zum größten Teil in Polen (nach Veränderungen 1922 und 1945). Nur ein kleiner Teil im Westen der früheren preußischen Provinz Niederschlesien ist heute noch ein Teil der BrD. Ein südlicher Teil von Oberschlesien befindet sich heute in Tschechien. Der Liedtext stammt von Johannes Reinelt (1858–1906). Vertont wurde das Schlesierlied von Paul Mittmann (1868–1920)

Liedtext “Kehr ich einst zur Heimat wieder”

Kehr ich einst zur Heimat wieder

Früh am Morgen, wenn die Sonn’ aufgeht

Schau ich dann ins Tal hernieder

Wo vor einer Tür ein Mädchen steht

Da seufzt sie still, ja still und flüstert leise

Mein Schlesierland, mein Heimatland

So von Natur, Natur in alter Weise

Wir sehn uns wieder, mein Schlesierland

Wir sehn uns wieder am Oderstrand

In dem Schatten einer Eiche

Ja, da gab ich ihr den Abschiedskuss

Schatz, ich kann nicht bei dir bleiben

Weil, ja weil ich von dir scheiden muss

Da seufzt sie still, ja still und flüstert leise […]

Liebes Mädchen, lass das Weinen

Liebes Mädchen, lass das Weinen sein

Wenn die Rosen wieder blühen

Ja dann kehr ich wieder bei dir ein

Da seufzt sie still, ja still und flüstert leise […]

Warum “Sing mit, Kamerad!”

Zu einer kulturerhaltenden, wie kulturschaffenden Bewegung gehört auch das Singen. Nun gibt es aus dem deutschen Volk heraus einen reichen Schatz an völkischen, bündischen und soldatischen Liedern, die nicht in Vergessenheit geraten dürfen. Wir wollen mit diesem Angebot eben jene Lieder wieder ins Bewusstsein der heutigen Aktivisten rufen. Weitere Lieder findet du auf Spreaker.