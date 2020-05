Der Genuss von Alkohol ist nachgewiesenermaßen schädlich und gesundheitsschädlich. Während er als Kulturgut und als gelegentliches Genussgift keine bleibenden Schäden hinterlässt, sieht das ganz anders aus, wenn bereits Jugendliche oder Kinder exzessiven Alkoholkonsum betreiben. In anderen Ländern kommen häufig noch weitere unberechenbare Risiken dazu, da dort oftmals Alkohol selbst gebrannt und illegal verkauft wird.

Unkalkulierbare Schäden bei den Käufern und Konsumenten werden dabei bewusst in Kauf genommen. Insbesondere in den ehemaligen Mitgliedsstaaten der Sowjetunion ist der Alkoholmissbrauch ein gesellschaftlicher Missstand, der reihenweise Familien und individuelle Leben zerstört und zumindest eine Zeitlang als Volksseuche Nr. 1 bezeichnet werden konnte.

In Kyiv in der Ukraine hat die patriotische Jugendorganisation Sokil daher ein klares Zeichen gegen diese illegalen Geschäfte gesetzt, die auch in der Ukraine für große Schäden sorgen. Ukrainische Jugendlichen ergriffen die Initiative und besuchten zeitgleich mehrere illegale Brennereien und Umschlagsorte dieses potenziell tödlichen Gebräus und sorgten auf raue Art und Weise dafür, dass diesen unlauteren Praktiken ein Ende gesetzt wird.

Die Falken bewiesen damit, dass sie, ähnlich wie andere patriotische und nationalistische Jugendorganisationen, ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen und bewusst lenken wollen. Ein bewusster, naturbezogener und gesunder Lebensstil ist dafür ein Kernelement des Lebens und der weltanschaulichen Grundlage ihres Handels.