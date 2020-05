USA: Rassenunruhen in Minneapolis nach Tod eines Schwarzen (+Videos)

Seit drei Tagen halten die Rassenunruhen in Minneapolis (Minnesota) und anderen US-Städten nach dem Tod eines Schwarzen im Zuge einer polizeilichen Festnahme an. Der Schwarze Georg Floyd wurde auf Grund des Betrugsverdachts mit Essensmarken festgenommen. Dabei fixierten die Beamten den Schwarzen am Boden, so daß dieser nach eigenem Bekunden Atemprobleme zu verzeichnen hatte, später bewusstlos wurde und anschließend im Krankenhaus verstarb.

Wie man es beispielswiese aus Frankreich gewohnt ist, wurde der Tod eines Arabers oder Schwarzen im Zuge polizeilicher Ermittlungen zum Anlaß genommen, um zu randalieren bzw. zu plündern. Neben der Verwüstung ganzer Straßenzüge, der Plünderung diverser Geschäfte zur persönlichen Bereicherung setzten die vornehmlich Schwarzen in Minneapolis sogar eine Polizeiwache in Brand. Die Polizeistation sei zuvor evakuiert worden, berichtete der Sender CBS Minnesota unter Berufung auf eine Polizeimitteilung. “Demonstranten sind gewaltsam in das Gebäude eingedrungen und haben mehrere Brände entzündet“, zitierte der Sender weiter aus der Mitteilung. Der frühere Star-Quarterback Colin Kaepernick, auch ein Schwarzer, peitschte die massiven Rassenunruhen an. “Wenn Höflichkeit zum Tod führt, ist Revolte die einzige logische Reaktion“, schrieb der 32-Jährige auf Twitter: “Wir haben das Recht, uns zu wehren! Ruhe in Power, George Floyd.”

