Der 8. Mai 1945 war einer der schwärzesten Tage in der Geschichte unseres Volkes. Er markierte den Beginn schrecklichster Verbrechen, die die Feindmächte an der deutschen Zivilbevölkerung verübten: Vertreibung, Vergewaltigung, Mord und Terror.Kein Tag der Befreiung! Deshalb suchten Nationalrevolutionäre in Südhessen den Waldfriedhof in Wiesbaden-Dotzheim auf.