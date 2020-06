Antifa-Mordanschlag in Stuttgart: Andreas Ziegler aus Koma erwacht (+Video)

Andreas Ziegler ist nach dem brutalen Mordanschlag in Stuttgart aus dem Koma erwacht. Andreas und zwei weitere Teilnehmer wollten an einer friedlichen Demonstration, die sich gegen die Einschränkung im Zuge der Corona-Krise richtet, teilnehmen. Doch die drei Opfer kamen nicht einmal dazu, überhaupt zu demonstrieren. Noch während sie in der Nähe des Mercedes-Benz-Museums auf ihre Bekannten warteten, um gemeinsam mit ihnen an der Mahnwache teilzunehmen, wurden sie von sage und schreibe 40-50 Linksextremisten angegriffen. Zunächst attackierten die Linksextremisten ihre Opfer mit Reizgas, um im Anschluss brutal auf sie einzuprügeln. Einem auf dem Boden liegenden und bewusstlosen Opfer wurde eine Gaspistole an den Kopf gehalten und abgedrückt. Obwohl Andreas nun aus dem Koma erwacht ist, schwebt dieser noch immer in Lebensgefahr. (Siehe Brutaler Überfall in Stuttgart durch Linksextremisten) Bisher konnten über eine Spendenaktion zur Ergreifung der Täter fast 50.000 Euro gesammelt werden.

Zentrum Automobil schreibt auf ihrer Netzseite zum neusten Video:

“Andreas ist aus dem Koma aufgewacht, sein Gesundheitszustand bleibt weiter unklar. Er konnte bereits seine Augen öffnen, bleibt aber weiterhin nicht ansprechbar. Wir alle hoffen auf ein Wunder und darauf, daß Andy wieder gesund wird.”