Asylflut stoppen! Weitere Verteilaktion in Berlin-Neukölln

Aktivisten unserer Partei “Der III. Weg” verteilten in den letzten Tagen 5.000 Flugblätter zum Thema “Asylflut stoppen”, in den Ortsteilen Buckow, Britz und Gropiusstadt.

Schwerpunkt der Verteilung war der Ortsteil Buckow mit immerhin etwas über 40.000 Einwohner.

Der an Brandenburg angrenzende Ortsteil hat ganz enorm mit der Asylflut und der einhergehenden Überfremdung zu kämpfen.

Der Ausländeranteil in Neukölln liegt deutlich über dem Durchschnitt in Berlin. Mit fast 45% Menschen mit Migrationshintergrund liegt der Bezirk hinter “Mitte” (über 50%) sogar auf Platz 2 in der Hauptstadt. Dieser Entwicklung entsprechend, bekam der Ortsteil in unmittelbarer Nachbarschaft eine Turnhalle sowie ein Containerdorf mit Asylanten zugeteilt.

Dazu soll im nächsten Jahr in der Nähe ein weiteres Containerdorf entstehen.

Wir werden weiter Aufklärungsarbeit leisten und Widerstand gegen die Überfremdung in der Hauptstadt leisten!