„Black lives matter“: 28 verletzte Polizisten in Berlin

Vergangenen Sonnabend versammelten sich tausende Menschen in Berlin zu einer „Anti-Rassismus-Demo“. Doch bereits nach kurzer Zeit eskalierte auch in Berlin die Situation und die Polizei musste 93 Personen in Gewahrsam nehmen. Randalierer bewarfen die Polizeieinheiten sowie Passanten mit Steinen. 28 Polizeibeamte wurden hierbei verletzt. Die Festnahmen erfolgten wegen Landfriedensbruchs, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, versuchter Gefangenenbefreiung, Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz sowie Hausfriedensbruchs.