“Black lives matter”: Ausländerkrawalle und Plünderungen in Brüssel (+Video)

Im Zuge der “Black lives matter”-Demonstrationen kam es gestern im belgischen Brüssel zu schweren Ausschreitungen und Plünderungen durch Neger und andere Ausländernamnden, welche angeblich gegen Rassismus und Polizeigewalt auf die Straße gingen. Die Polizei musste u.a. einen Wasserwerfer einsetzen, um wieder Ruhe und Ordnung in Brüssel herzustellen. Insgesammt wurden150 Menschen festgenommen. “Unruhestifter” haben die Polizisten provoziert und Geschäfte geplündert, teilte Bürgermeister Philippe Close zu den Vorkommnissen mit.

Seit einigen Tagen halten die Rassenunruhen in Minneapolis (Minnesota) und anderen US-Städten nach dem Tod eines Schwarzen im Zuge einer polizeilichen Festnahme an. Der Schwarze Georg Floyd wurde auf Grund des Betrugsverdachts mit Essensmarken festgenommen und stand zum zeitpunkt der Festnahme unter massiven Drogeneinfluß. Während dieser fixierten die Beamten den Schwarzen am Boden, so daß dieser nach eigenem Bekunden Atemprobleme zu verzeichnen hatte, später bewusstlos wurde und anschließend im Krankenhaus verstarb. Nach offiziellen Obduktionsgründen starb der mehrfach vorbestrafte Floyd an Herzversagen.