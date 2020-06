Auch vor der Insel Usedom macht der Corona-Wahnsinn nicht Halt und schneidet tief ins Leben. So gibt es auch in der beliebten Ferienregion jede Menge Auflagen umzusetzen, deren Sinnhaftigkeit oft angezweifelt werden kann. Am stärksten betroffen davon ist das wirtschaftliche Zugpferd, der Tourismus, in ganz Mecklenburg und Pommern. Auf der Insel Usedom begannen Aktivisten der Partei “Der III. Weg” nun auch damit Aufklärung zu betreiben und auf die Gefahren des sogenannten “Lockdown” hinzuweisen. Die erhebliche Einschränkung des öffentlichen Lebens, Massenarbeitslosigkeit und zahllose drohende Firmenpleiten sind nur einige Stichworte, um die derzeitige tatsächliche Krise zu umschreiben.

In den kommenden Tagen wird es verschiedene Aktionen geben, um Öffentlichkeit herzustellen. Den Start hierfür setzten Mitglieder unserer Bewegung im Norden der Insel im Ort Zinnowitz. Dort wurden Hunderte Flugblätter an die Haushalte verteilt, und etliche Gespräche geführt. Sollte es in naher Zukunft auch auf der Insel zu sichtbaren Protest gegen die derzeitigen staatlichen Maßnahmen kommen, werden wir auch hier angemessen auftreten, um unseren Standpunkt zu verdeutlichen.

Das System ist gefährlicher als Corona!