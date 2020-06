Wegen des Verdachts der Versuchten schweren Brandstiftung ermittelt die Staatsanwaltschaft Stuttgart gegen einen 30-jährigen Syrer, der im Verdacht steht, am Montagabend Feuer in einer Sozialunterkunft gelegt zu haben. Gegen 19:45 Uhr bemerkten Bewohner der Unterkunft, dass im ersten Obergeschoss eine Fußmatte brennt. Durch das zügige Eingreifen konnte der Brand schnell gelöscht werden. Der Ausländer war bereits davor polizeibekannt und befindet sich jetzt in Untersuchungshaft.