Feiger Brandanschlag auf die Familie Armstroff

Heute Nacht (02. Juni 2020) steckten vermutlich linksextremistische Täter ein Auto auf dem Grundstück der Familie unseres Parteivorsitzenden Klaus Armstroff in der Gemeinde Weidenthal in Brand. Nur durch erste Löschmaßnahmen, der aus dem Schlaf gerissenen volkstreuen Familie, konnten die Flammen nicht auf das Wohnhaus übergreifen und so weitere Schäden vermieden werden.

Ein vor dem Anwesen der Familie Armstroff geparktes Auto wurde heute Nacht um 03.00 Uhr von höchstwahrscheinlich linksextremistischen Antifa-Aktivisten mit Brandbeschleuniger und Kohlenanzünder in Brand gesetzt. Die Schwiegertochter bemerkte zum Glück die mittlerweile bis aufs Dach schlagenden Flammen und weckte den Rest der Familie. Diese beseitigen sofort ein daneben parkendes Fahrzeug und bekämpften den Brandherd mit insgesamt 9 Feuerlöschern und 300 Litern Wasser. Nur so konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus der Familie verhindert werden.

Klaus Armstroff und sein Sohn mussten anschließend mit Verdacht auf Rauchvergiftung zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht werden, sind jedoch mittlerweile wohlauf wieder zuhause angekommen. Durch den Totalschaden am Pkw und der angebrannten Überdachung beläuft sich der Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Auf einen Ermittlungserfolg der Polizei nach diesem abscheulichen Brandanschlag kann man leider nicht vertrauen. Auch wenn sich die Anschläge linksextremer Terroristen gegen „Andersdenkende“ häufen und diese – wie auch im jüngsten Fall – fahrlässig Tote in Kauf nehmen, greifen die Ermittlungsbehörden nicht mit der vollen Härte und Entschlossenheit durch. Allgemein wird die Gefahr linksextremistischer Krimineller von Politik und Medien stets heruntergespielt oder gar verschwiegen.

Unsere Antwort: Solidarität

Angegriffen wurde die Familie Armstroff, gemeint waren wir alle. Aus diesem Grund ist Solidarität und Rückenstärkung unsere erste Antwort auf diesen widerlichen Anschlag. Wer der Familie helfen will, kann uns gerne über SPENDEN einen Betrag zukommen lassen oder mit uns in KONTAKT treten.