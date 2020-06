Fit fürs Leben: AG-“Körper & Geist” Berlin/Brandenburg

Mach mal wieder Sport …”, ist eine Bemerkung, die man sich von körperbewussten Nationalisten öfter anhören darf, wenn die eigene Erscheinung in diesem Zusammenhang eher zu wünschen übrig lässt. Sieht sich der Interessierte nämlich mal die Zahlen der Übergewichtigen in Deutschland näher an, fährt einem der Schrecken ins Gesicht. Durch ein sorgloses und dekadentes Leben in der Überflussgesellschaft, sind in der BRD bereits 67% der Männer und 53% der Frauen mit Übergewicht zu beklagen. Mit jeweils etwas über 23% bzw. 24% meldet sich die nächste Stufe, die Fettleibigkeit (Adipositas) ins gesellschaftliche Bild.

Bei Kindern und Jugendlichen zwischen 3 und 17 Jahren fallen bereits 15,4% durch Übergewicht und Fettleibigkeit negativ auf. Die Folgen im medizinischen Bereich dieser Entwicklung sind gewaltig und zeichnen eine düstere Zukunftsprognose. Schlechte Ernährung und zu wenig Bewegung haben dazu geführt, dass unser Volk immer mehr erkrankt. Diabetes, Adipositas, Herzkreislaufstörungen und Schlaganfälle sind die Volkskrankheiten dieser Zeit und schlagen einen Negativrekord nach dem anderen. Krankheiten, die letztlich auch und gerade auf Übergewicht zurückzuführen sind. Verzweifelt muss man feststellen, dass unser Volk von Lethargie geplagt, geistig und körperlich jedes Jahr mehr abbaut und an Leistungsfähigkeit in sämtlichen Bereichen des Daseins bittere Abstriche zu verkraften hat.

Politisch entgegenwirken

Unsere Nationalrevolutionäre Bewegung hat diese gesellschaftlichen Verhältnisse schon seit ihrem Bestehen politisch angegriffen und ist auch in ihrer eigenen Struktur aktiv geworden. Mit der Gründung der Arbeitsgruppe “Körper & Geist” hat unsere Partei eine gute und notwendige Möglichkeit geschaffen dem widerlichen Zeitgeist zu trotzen und unseren Mitgliedern kostenlos ein Netzwerk an die Hand gegeben, um sich geistig und körperlich in der Gemeinschaft fit zu machen und zu halten. Auch in den Berlin/Brandenburger Stützpunkten sind so zahlreiche Mitglieder in dieser AG aktiv. Egal ob Jung oder Alt, gemeinsam werden verschiedene sportliche Aktivitäten entfaltet, Seminare veranstaltet oder besucht und sich vielseitig zum Thema ausgetauscht. Gesunde Ernährung und körperliche Betätigung sind in unseren Augen die Grundlage für ein wirkungsvolles Leben als Teil unseres Volkes. So ist gewährleistet, dass ein jeder seiner Familie, seinem Land und unserer Bewegung dauerhaft erhalten bleibt und seine Fähigkeiten voll zur Geltung bringen kann zum Wohle der völkischen Gemeinschaft.

In regelmäßigen Abständen veranstalten unsere “Körper & Geist” Aktivisten aus Berlin/Brandenburg bei Wind und Wetter, neben Wanderungen in die schönsten Gefilde unseres Vaterlandes, auch Sporttage an entsprechenden Trainingsplätzen in der Region. Wer andere motivieren möchte an sich selbst zu arbeiten und sich gesund und nachhaltig zu ernähren und zu bewegen, sollte Vorbild sein. Daher gehen viele unserer Funktionäre und Mitglieder nach dem Motto “Mehr sein als scheinen” frisch, fromm, fröhlich, frei ans Werk und wirken als besseres Beispiel in ihr Umfeld. Auch hier leben wir schon im Kleinen das vor, was wir im Großen täglich auf der Straße und im Parlament einforden, alles zum Wohle und zum Schutz unseres Volkes auszurichten. Wider dem Zeitgeist, mach auch du dich fit fürs Leben und werde Teil unserer starken Gemeinschaft.