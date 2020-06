Flugblattaktion in Bernburg

Auch in Bernburg an der schönen Saale gibt es seit Wochen Bürgerproteste gegen die Maßnahmen in Folge der Corona-Krise. Teilnehmer wurden im Nachgang teils massiv eingeschüchtert (Wir berichteten).

„Der III. Weg“ verteidigt die Meinungsfreiheit

Nun nutzen Aktivisten das gute Wetter der vergangene Tage, um der Bevölkerung der Stadt einmal zu zeigen, wofür unsere Partei Der III. Weg steht und weswegen wir die einzige Alternative für freiheitliebende Angehörige unseres Volkes sind. Teilnehmer der Bürgerproteste waren zuvor von Linksextremen und umtriebigen Journalisten gefilmt und so eingeschüchtert worden. Auch die Mitteldeutsche Zeitung ist in ihrer Berichterstattung darauf eingegangen, aber leider im Nachgang durch den Druck von linksaußen eingeknickt. Sollten die Schreiberlinge in ihren Amtsstuben wirklich an einer neutralen Berichterstattung interessiert sein oder für Meinungsfreiheit eintreten wollen, so haben sie in ihrer Lokalredaktion ebenfalls eine Adresse gefunden, an die sie sich für eine konstruktive Berichterstattung für das Wohl unseres Volkes wenden können.

Freiheit für die kulturschöpferische Leistung und die eigene Meinung

Die Zensur hat in der BRD Hochkonjunktur. Unzählige Bücher und auch Tonträger sind indiziert, was einem Verbot gleichkommt und durch das Strafgesetzbuch wird die grundgesetzlich verbriefte Meinungsfreiheit deutlich eingeschränkt. Die Vorkommnisse in Bernburg zeigen auf perfide Art und Weise, wie Deutsche in der heutigen Zeit mundtot gemacht werden. Wir die Partei „Der III. Weg“ setzen uns für die persönliche Freiheit aller Deutschen ein und garantieren ihnen, ihre religiösen, weltanschaulichen und moralischen Überzeugungen zu bilden, zu äußern und zu verfolgen.