Am heutigen Dienstagabend verteilten Aktivisten unserer nationalrevolutionären Partei Flugblätter in Lindau. Hunderte Flugzettel, auf denen die akute Problematik der extrem ausufernden Ausländerkriminalität thematisiert wird, wurden in die Briefkästen der Kreisstadt am Bodensee eingeworfen. “Der Dritte Weg” fordert die konsequente Abschiebung straffällig gewordener Ausländer in deren Heimat.