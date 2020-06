Frauenfrühstück beim III. Weg in Plauen

In unserer Kleiderkammer, in der Kleider- und Sachspenden kostenlos an Deutsche ausgegeben werden, kommen Woche für Woche Frauen, Muttis und Omis zusammen. Es wird sich unterhalten, ausgetauscht, gelacht aber auch geweint. Ab 26. Juni findet dann immer am Freitag um 9:00 Uhr, in unserem Gebäude “P 130” – Pausaer Str. 130 – 08525 Plauen, ein Frauenfrühstück statt. In gemütlicher Atmosphäre wird es unter anderem frischen Kaffee, Brötchen, Marmelade, Käse und Obst geben. Auch die Kinder können gerne mitgebracht werden.

Statt Arroganz, Egoismus und Ellenbogengesellschaft, streben wir eine Gemeinschaft an, in der sich gegenseitig geholfen und bei Problemen gemeinsam unter die Arme gegriffen wird. Interessierte Frauen können sich gerne anmelden und vorbeischauen.Wir freuen uns auf euch!

Anmeldung unter: 0159-02711721

DER III. WEG

Pausaer Str. 130

08525 Plauen

E-Post: [email protected]