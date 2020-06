frontal21 über die Libanon-Connection (+Video)

Kriminelle Machenschaften von Mitgliedern arabischer Familienclans sorgen regelmäßig für Schlagzeilen, da diese oftmals kriminell sind. Frontal21 berichtet in der folgenden Sendung namens Libanon-Connection über den Drogenanbau im Libanon, den Transport nach Europa und letztendlich dem Verkauf auf Berlins Straßen.

Der Drogenhandel in Berlin liegt schon seit langem in den Händen von Araberclans und Tausenden kriminellen Ausländern. Die vorherrschende multikulturelle Gesellschaft läßt unser Land immer mehr zu einer Dritte Welt Region verkommen. Polizei – dein Freund und Helfer, diese Zeiten sind schon lange vorbei, in dieser bunten Republik der gewinnorientierten Zivilversager, bleibt auch die Ordnung und Sicherheit ein Bereich, den man sich selbst organisieren muss.