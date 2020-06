Gera – Verteilaktion: Das System ist gefährlicher als Corona!

Seit Wochen beherrscht die Corona-Pandemie das Leben der Deutschen. So auch in der ostthüringischen Stadt Gera.

Das System nutzt die Pandemie schamlos aus. Es werden billige Versprechungen gegeben, die von sicheren Arbeitsplätzen und stabilen Lebenskosten handeln. Zeitgleich aber arbeitet das System bereits an einer Kürzung des eh schon lächerlich geringen Mindestlohns. Unzählige Betriebe mussten schon Insolvenz anmelden und selbst die Preise von Grundnahrungsmitteln sind bereits rapide angestiegen.

Schuld daran soll Corona sein? Nein!

Schuld daran trägt das durch und durch neolibeale System, der Turbokapitalismus!

Deshalb haben Aktivisten unserer Partei in Gera in dieser und in der letzten Woche die Briefkästen in Langenberg, im Reußpark und in Debschwitz mit unserer Botschaft bestückt:

Das System ist gefährlicher als Corona!