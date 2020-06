Hausdurchsuchungen in Leipzig-Connewitz

Gestern fanden in mehreren Wohnungen im Leipziger Stadtteil Connewitz, Hausdurchsuchungen statt. Es handelte sich dabei um Einsatzmaßnahmen im Zusammenhang mit Linksextremismus. In Sachsen wurde eine Sonderkommission mit dem Name Soko “LinX“ gegründet. Mehrere Politiker etablierter Multikulti-Parteien kritisierten das Auftreten der Polizei, die zum Teil mit Maschinenpistolen bewaffnet waren.

Noch am selben Tag fand in Leipzig eine Demonstration von Linksextremisten statt, die sich gegen die Durchsuchungen richtete. Dabei wurden Polizeibeamte attackiert, Barrikaden errichtet und Pflastersteine geworfen. Das Konzept der Polizeiführung war auf Deeskalation eingestellt. Kein Wunder also, das Linksextremisten weiterhin tun und lassen können, was sie wollen.