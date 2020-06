Im Gespräch mit Devenir Europeo aus Spanien – Teil 2/2

Vor einigen Wochen führten wir ein Interview mit der spanischen Organisation Devenir Europeo, zu welcher wir erstmals im Jahr 2017 Kontakt knüpften, als Vertreter unserer Partei in Spanien auf einem nationalen Kongress zu Gast waren.

In Spanien gibt es viele Bewegungen für den Separatismus, zum Beispiel die Basken oder die Katalonen. Wie stehen Sie zu diesen Bewegungen?

Dieses Thema wird in unserer Gemeinschaft bei vielen Gelegenheiten nicht verstanden. Jegliche Verteidigung der inneren Identitäten unseres Landes wird als ausschließlich der Unabhängigkeitsbewegung oder den Separatisten unterstellt, und diese Aussage ist ein Irrtum. Da wir NS sind, verteidigen wir die kulturellen Identitäten; wir können die Homogenisierung aller spanischen Orte nicht akzeptieren. Jede Ecke unseres Landes wird von verschiedenen Menschen mit unterschiedlichen Sprachen und Dialekten gebildet, mit eigentümlichen Bräuchen und Traditionen, die wiederum ein großes Vaterland bilden.

Der Schutz und die Verteidigung dieser Unterschiede sollte eine Norm in den politischen Gruppierungen unserer Region sein. Bei vielen Gelegenheiten wird ein homogenes Spanien ohne Unterschiede von Nord nach Süd und von Ost nach West verteidigt. Dabei ist es gerade dieser innere Reichtum, der uns groß macht. Obwohl Spanien heute im internationalen Vorstand nicht die gleiche Bedeutung hat wie die Nachbarländer, sind wir ein Land mit einer ruhmreichen Geschichte und einer Vergangenheit, auf die wir stolz sein können. Die regionalen Unabhängigkeitsbewegungen werden zum größten Teil von linken Bewegungen oder von der bürgerlichen Klasse angeführt. Wir identifizieren uns nicht mit ihnen, wegen ihrer egoistischen Gefühle und ihrer Vorschläge, die aus wirtschaftlichen Interessen und nicht zur Verteidigung einer Identität oder eines Volkes geführt werden. Sie geben vor einen neuen Staat zu schaffen und gleichzeitig den Einwanderungsstrom als etwas Positives für ihre Territorien zu akzeptieren und zu fördern? Das ist Unsinn.

Normalerweise wird diese Bewegung als linksgerichtete Bewegung verstanden. Wie verträgt sich das mit den nationalistischen Zielen oder Ideen?

Es hat keinen Sinn. Sie sagen, man solle Traditionen verteidigen, aber sie schämen sich nicht, sie mit neuen und absurden Darbietungen zu vermischen, die sie angeblich ablehnen. Sie sagen, man solle die Kunst und Kultur der Menschen verteidigen, aber es zeigt sich, dass es eine versteckte Botschaft des Internationalismus und des Verfalls gibt. Sie fördern übermäßig die Ankunft von Migranten und Flüchtlingen. Sie verteidigen einen Globalismus, der einem nationalistischen Gefühl zuwiderläuft.

Haben wir als Nationalisten es vielleicht versäumt, diese Themen zu behandeln?

In Spanien sicherlich, aber nicht nur in diesem Bereich. Die Linke und der kulturelle Marxismus sind in alle Lebensbereiche eingedrungen. Im Kino und Theater, in Wandervereinen, bei der Verteidigung der Natur und der Tiere, in Universitäten, intellektuellen Gruppen und Schriftstellern, in der Presse usw. müssen wir gegen dieses Problem kämpfen. Deshalb ist unser Ziel auf den Kulturkampf ausgerichtet. Diese Situation wollen wir umkehren und die Dinge einfordern, die nur uns gehören. Wie ist es möglich, dass die Ökologie und die Verteidigung der Natur und der Tiere in den Händen der Marxisten liegt? Wenn es sich doch um eine rein soziale und nationale Idee handelt!

Zum ersten Mal seit dem Ende des Francos-Regimes ist eine patriotische Partei – die VOX – erfolgreich. Was können Sie uns über diese Partei sagen?

Die Partei Vox ist eine Abspaltung der PP (Volkspartei), sie ist eine rechtsliberale Partei, die ihren Diskurs auf eine angeblich spanische Identität konzentriert. Die große Mehrheit des politischen Spektrums des Parlaments in Spanien vermeidet es, sich mit patriotischen Themen zu befassen; sie vermeidet es, “Spanien” zu sagen, die Nationalflagge zu benutzen usw. Die VOX hat es verstanden, diese Themen zu kanalisieren, und hat eine gewisse Öffentlichkeit und gewisse Erfolge erzielt, aber sie sind keine gangbare Alternative. Im sozialen und wirtschaftlichen Bereich sind sie immer noch Liberale, es gibt nichts Neues. Vom ersten Moment an wollten sie sich von der Kritik lösen, dass man sie als Nazis, Rassisten und Rechtsextremisten bezeichnet. Der Präsident Santiago Abascal hatte bereits in Bilbao 2018 erklärt, dass sie Antikommunisten und Antifaschisten seien. Sie zahlten religiös ihren Tribut mit dem Staat Israel, indem sie Gedenkveranstaltungen und Erklärungsvideos veröffentlichten, in denen sie ihre Bewunderung für Israel erklären, sowie Hunderte von Kommentaren, die die Politik Israels in ihren öffentlichen Veranstaltungen und sozialen Medien befürworten.

Sie haben sogar einen Abschnitt auf der offiziellen Webseite, der Israel gewidmet ist. Seltsamerweise haben sie keinen anderen Abschnitt, der sich mit irgendeinem fremden Land befasst, mit Ausnahme der Allgegenwärtigen. Die zionistische Webseite Aurora, die die Referenzwebseite spanischsprachiger Menschen in jüdischen Angelegenheiten ist, hat bei verschiedenen Gelegenheiten das offensichtlich verurteilt: “Die rechtsextreme Partei VOX ist möglicherweise die politische Gruppe, die sich am offensten zum Staat Israel bekennt und ihn am meisten unterstützt” (Aurora 24. April 2019). Und ein letzter Punkt, den wir nicht vergessen dürfen, ist, dass sich einige naive Genossen aufgrund des Erfolgs der VOX angeschlossen haben. Sobald Antifaschisten und die Presse die früheren Abstammungen dieser Menschen innerhalb radikalerer Gruppen herausfanden und dies in den Medien und Netzwerken öffentlich machten, wurden sie schließlich aus der Partei geworfen.

War die Masseneinwanderung der Hauptgrund für den Erfolg der VOX bei den Wahlen?

Auf keinen Fall. Es gibt keine einzige Partei im spanischen Parlament, die gegen Einwanderung ist. VOX erklärte, dass die islamische Einwanderung wegen ihrer Unvereinbarkeit mit unserer Kultur und wegen der Infiltration von Terroristen stärker kontrolliert werden sollte. Auf der anderen Seite billigt sie und hat sogar beabsichtigt, dass dies eine Lösung für den Mangel an Geburten in Spanien, die Ankunft von Einwanderern aus Südamerika sein könnte. Eine ähnliche kulturelle und religiöse Herkunft ist der Grund für diese Aussage. VOX wäre auf der Seite des Ius-Soli-Gesetzes, etwas, das nicht mit der Natur übereinstimmt, wenn das einzig akzeptable Gesetz das Ius Sanguinis ist.

Gibt es andere relevante nationalistische Parteien / Bewegungen in Spanien?

Es hat in Spanien sehr relevante Bewegungen gegeben, wie die bereits erwähnte CEDADE und alle nachfolgenden Zweige. Auch Parteien, die versucht haben und einige, die es immer noch tun, eine tragfähige Alternative zum parlamentarischen System zu sein. Wir können einige zitieren, die bereits ausgestorben sind, wie die Alternativa Europea (Europäische Alternative) oder die MSR (Movimiento Social Republicano), und andere, die immer noch mit mehr oder weniger guten Ergebnissen bestehen, wie die Alianza Nacional (Nationale Allianz), die Democracia Nacional (Nationale Demokratie) oder die verschiedenen Falanges. Jetzt nimmt ein neuer Trend und das Interesse an Fusionen zu. Wir glauben, dass dies eine gute Methode ist, junge Aktivisten zu kanalisieren.

Was sind Ihre weiteren Pläne, wird es zum Beispiel eine große Veranstaltung geben?

Wir haben zwei große und wichtige jährliche Veranstaltungen auf unserer Tagesordnung. Von öffentlicher Natur ist “El Día de la Sangre” (Tag des Blutes), der in der Stadt Madrid gefeiert wird, und von privater Natur sind unsere “Jornadas de la Comunidad” (Gemeinschaftstage), die wir an verschiedenen Orten im ganzen Land organisieren. Die “Jornadas de la Comunidad” sind in der Regel ein Wochenende, an dem alle Mitglieder, Mitgliedsorganisationen und engen Unterstützer zusammenkommen. Wir versuchen, den Ort in einer natürlichen Landschaft zu nutzen, wir führen sportliche Aktivitäten, ideologische Seminare und einige kulturelle Besuche durch. Ein fester Bestandteil dieser Tage ist die Ehrung der Märtyrer und Gefallenen für die Verteidigung Europas und der gemeinschaftliche Treueschwur der zukünftigen Mitglieder. Alle Genossen, die Teil von Devenir Europeo werden und sich an unserem Kampf beteiligen wollen, leisten einen Eid auf unseren Kampf und unsere Weltanschauung.

Auf der anderen Seite ist der Día de la Sangre ein einziger Tag mit freier Teilnahme in der Stadt Madrid, an dem wir unseren Kampf mit vielen Konferenzen und Gesprächen präsentieren, um andere zu ermutigen, sich unserem Kampf anzuschließen. Normalerweise laden wir auch einen Teilnehmer aus dem Ausland (Europa) ein, um unseren europäischen Glauben zu stärken und auf ein gemeinsames europäisches Projekt hinzuarbeiten. Am dritten Día de la Sangre, 2017, hatten wir die Ehre, Sie zu Gast zu haben, auch mit einem Vortrag von Matthias Fischer, um den rechten und gerechten Kampf zu zeigen, der „Der III. Weg“ in Deutschland führt. Als Teil dieser beiden Großveranstaltungen organisiert jede Aktivistengemeinschaft monatlich kulturelle Aktivitäten, Konferenzen und Buchpräsentationen, Spendensammlungen für politische Gefangene, Ehrungen und Straßenaktionen.

Wir danken „Der III. Weg“ für ihr Interesse an diesem Interview. Unser alter Kontinent ist in Gefahr, die nächsten Jahre werden entscheidend für die unbekannte Zukunft unseres Volkes sein. Es wird eine Frage des Überlebens sein, dass unsere Traditionen, unsere Kultur und unser Blut in einem Meer von Dekadenz und Multikulturalismus verschwinden. Lassen Sie uns alle gemeinsam für die Zukunft unserer Lebensweise kämpfen. Wir sehen in Ihrer Partei ein Modell der Gemeinschaft, des Opfers und der Beharrlichkeit, das Beispiel der besten Söhne Europas.

Zum Nachlesen: Teil 1