Kraftvolle Kundgebung gegen Antifa-Terror in Kaiserslautern!

Nachdem der Parteivorsitzende Klaus Armstroff samt seiner Familie zur Zielscheibe eines vermutlich linksextremistisch motivierten Brandanschlages wurde, riefen unsere Aktivisten kurzfristig zu einer Kundgebung in Kaiserslautern auf. Dem Ruf folgten am gestrigen Sonntag trotz geringer Mobilisierungszeit über 60 Nationalrevolutionäre, um sich solidarisch mit Klaus Armstroff und allen Opfer linksextremer Gewalt zu zeigen. Eine Ansammlung von antideutschen Wirrköpfen versuchte unsere Kundgebung zu stören, doch kam nicht gegen die lautstarken Redebeiträge unserer Mitglieder an. Nicht nur bei den Passanten der pfälzischen Stadt erreichte “Der III. Weg” die volle Aufmerksamkeit, sondern ebenso in den vollbesetzen Lokalen am Stiftsplatz.

Ein ausführlicher Bericht folgt…