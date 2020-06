Am heutigen Nachmittag verteilten im erzgebirgischen Lößnitz Aktivisten unserer heimattreuen Bewegung mehrere Hundert Flugblätter zur Thematik “Das System ist gefährlicher als Corona”. Nachdem bereits in Zwickau in den vergangenen Tagen und Wochen unsere Mitglieder des Stützpunktes Westsachsen hierzu aktiv waren, wird auch in den kleineren Städten kontinuierlich Infomaterial an die Bürger herangetragen.