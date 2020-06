Lügenpresse unterstellt “III. Weg” paramilitärisches Training in St. Petersburg (Russland)

Das Nachrichtenmagazin „Focus“ schrieb am Freitag, den 5. Juni 2020 in einem Artikel unter der Überschrift „Deutsche Neonazis üben Terrorkampf in Sankt Petersburg“, daß in einem Camp mit dem Namen “Partizan” der “Russische Reichsbewegung” Mitglieder unserer Partei “Der III. Weg” eine paramilitärische Ausbildung erfahren hätten. Der „Focus“ beruft sich dabei auf angebliche Informationen aus Sicherheitskreisen.

Die Teilnehmer seien laut dem Bericht im Raum Sankt Petersburg in Russland im Umgang mit Waffen und Sprengstoff sowie für den militärischen Nahkampf trainiert worden. Der „Focus“ behauptet in einem weiteren Bericht vom 6. Juni 2020 zum Thema, daß US-Agenten erfahren hätten, welche das Camp „Partizan“ ausspähten, “auch Mitglieder einer weiteren deutschen Gruppe zur Guerilla-Ausbildung in St. Petersburg” gewesen sein sollen. “Die geheimdienstlichen Hinweise deuten auf die rechtsextreme Partei „Der III. Weg“ hin, namentlich wohl bewusst angelehnt an das Dritte Reich.”

Die obigen Behauptungen des „Focus“ entbehren jeglicher Grundlage und dienen nur dem einen Zweck, die Partei „Der III. Weg“ und deren Mitglieder zu kriminalisieren.

Gerne und selbstbewusst setzt sich die Systempresse mit dem Thema „Fake News“ auseinander und versucht hierbei regelmäßig den Eindruck zu erwecken, diese würden gezielt von „Rechten“ gestreut werden. Dass jedoch gerade jene „Qualitätsmedien“, welche „Fake News“ großspurig anprangern, bei ihrer Berichterstattung über Nationalisten selbst im großen Umfang regelmäßig Falschmeldungen verbreiten, unterschlagen diese gerne.

Folgende Medien haben die verleumderischen Behauptungen des “Focus” übernommen:

