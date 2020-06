Materialvertrieb – Flugblatt Mietwahnsinn

Für Deutschland tätig sein, in Wort, Schrift und Tat, das ist der Lebensinhalt eines nationalen Aktivisten oder Nationalrevolutionär. In unserem Materialvertrieb findet er alles für diesen politisch-geistigen Kampf. Ob Flugblätter, Faltblätter, Aufkleber, Plakate oder sonstige Werbematerialien – so bringt man den Deutschen Sozialismus und seine politische Weltanschauung ins Volk.

Neben Material zu jedem Punkt unseres 10-Punkte-Programms bieten wir zu zahlreichen politischen Themengebieten verschiedene Druck-Werbemittel an. Ob Asylflut stoppen Flugblätter, kriminelle Ausländer raus Aufkleber, Umweltschutz ist Heimatschutz Faltblätter oder etwa Postkarten zur Aktion Tierfutter statt Böller. Unser Angebot wird stetig erweitert und aktualisiert, so dass nationale und sozialistische Positionen nach außen gut vertreten werden können.

Selbstverständlich ist hier auch unsere bekannte Fahne im dunklen Grün erhältlich, die über den Köpfen unserer Aktivisten eine neue Zeit verkündet.