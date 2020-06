Sommersonnenwende in Mittelsachsen

Ein Feuer steht in unsrer Mitte und es will etwas bedeuten

Ein Feuer, das in die Vergangenheit zeigt, aber nur jenen von euch, die ein gewisses Bewusstsein dafür besitzen, dass unsere Vorfahren ebenfalls ein solches Feuer entzündet haben.

Um diesen Blick auf die Vergangenheit zu schärfen und mit den Ahnen, denen wir verdanken, was wir sind, eins sein zu können, nämlich ein Volk über Raum und Zeit hinweg, stellen wir ganz bewusst eine Frage, was soll ein solches Feuer bedeuten? Denn es darf nicht zu Oberflächlichkeit verkommen. Unser Feuer ist nichts anderes als die Sonne, die wir in unserem geistigen Zentrum tragen und nun auch noch physisch erleben wollen. Es ist ein Symbol und es braucht Symbole um nicht Tier, sondern Mensch sein zu können.

Um aber dieses eine Symbol geistig und selig erfassen zu können muss ein zweites hinzugezogen werden, der Kreis. Und wenn man sich bewusst ist, dass die Erde sich in einem stetigen kreisähnlichemLauf um die Sonne bewegt, finden wir eine Verbindung zwischen Sonne und Kreis. Durch den Lauf der Sonne wiederholt sich dann auch die Abfolge von Frühling, Sommer, Herbst und Winter in einem weiteren gekoppelten Kreislauf. Der heutige Tag ist dabei ein besonderer Markstein der unsere Vorfahren über das große Ganze zum Denken veranlasste. Sie müssen zu dem Entschluss gekommen sein, dass die Sommersonnenwende der Wendepunkt vom erstrahlenden Leben, in Form von Frühling und Sommer, zum Vergehen, durch Herbst und Winter, ist.

Brenne Fackel! Leuchte Flamme !

Auf diesem ganz natürlichen Gedankengang folgt also der Kreislauf von Leben und Tod. Unsere Vorfahren wussten in diesem Zusammenhang, dass sie spätestens ab diesem Tag ein Wettlauf mit der Zeit um das Leben führte. Der Acker wurde gepflügt und die Saat ausgebracht. Doch, der Winter den es zu überwinden galt, hat viele Formen und zum Bauern gesellte sich schon immer auch der Krieger ans Feuer, nicht selten in einer Person vereint. Am Ende dieser ganzen Rückschau, bleibt heute aber ein Blut und ein Feuer zurück, die zusammen Sonne und Kreislauf verkörpern, ja, das Leben selbst. Und wie Bauern und Soldat gleichbedeutend sind, demnach auch Sonne und Kreis gleichbedeutend für uns.

Wenn wir uns am heutigen Tag um das Feuer zusammengefunden haben, dann soll es bedeuten, dass wir uns in einer Tradition sehen. Eine edle Tradition die sich bekennen will zum Leben für unsere Gemeinschaft und unser Volk. Auf dieses Bekenntnis muss aber gehandelt werden! Ob du die Volkszahl zu erhalten suchst, den Überzeugungskampf führst, den Geist förderst, der allein unsere Zukunft zu sichern vermag, unsre Kultur zugänglich und erlebbar machst oder auf irgendeine andere Weise unserem Volke förderlich bist, es ist zwingend erforderlich, dass der Überlebenskampf unseres Volkes von jedem einzelnen von uns aufgenommen und geführt wird.

Über allen Wolken bist du, oh Sonne!

Über aller Nacht ist Licht!

Über all dem dunklen Weh der Welt

Schwebt der Feuerball der Wonne.

Erhebe dich Mensch,

und verzage nicht!

-Emil Gött