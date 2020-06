Thüringen – nächste Überfremdungswelle soll kommen

Im Zuge der Corona-Krise mussten viele Betriebe Kurzarbeit anmelden, da die wirtschaftliche Situation momentan bundesweit negativ aussieht. Gerade in den neuen Bundesländern, die bereits vorher wirtschaftlich vom System über einen langen Zeitraum destabilisiert wurden, hat dies dramatische Folgen für die breite Masse an Deutschen.

Allein in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen waren im April 2020, 43 % der Betriebe zur Kurzarbeit angemeldet („Quelle“). Die rot-rot-grüne Minderheitsregierung samt ihres tiefroten Ministerpräsidenten Bodo Ramelows hält dies natürlich nicht davon ab, die Situation für die Thüringer noch schlimmer zu gestalten. Neben den drastischen Einbußen beim Einkommen sollen auch die Straßen Thüringens wieder um einiges unsicherer und fremder gestaltet werden!

Fremdrassige Gewalttäter aus Griechenland sollen „Asyl“ erhalten

Anfang des Jahres kam es zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen an den Grenzen Griechenlands. Flut von fremdrassigen Sozialtouristen hat es sich zum Ziel gemacht, in Europa einzufallen mit Unterstützung durch die türkische Regierung. Wer sich nach all den Geschehnissen der letzten Wochen nicht mehr erinnert – Wir berichteten!

Nun sollen von diesen Ausländern, die wochenlang an der griechischen Grenze randalierten, 500 nach Thüringen geholt werden! Es klingt nach einem schlechten Witz. Die Männer und Frauen die an der Grenze Griechenlands ganz Europa verteidigt haben, werden nun von Kommunisten aus Thüringen verspottet. Leider scherzen Kommunisten nicht, für Humor bedarf es schließlich einen gewissen Grad an Intelligenz.

Thüringens Minderheitsregierung einigt sich auf Hilfsprogramm

Die deutschfeindliche Minderheitsregierung in Thüringen hat nun wochenlang darüber diskutiert, wie viele fremdrassige Sozialhilfeempfänger man nach Thüringen holen kann. Wichtig hierbei ist, dass es vorerst so wenige sein müssen, dass sich die Thüringer nicht empören. Die Einigung fiel nun auf 500 Stück, die aus den Grenzlagern Griechenlands hergeholt werden sollen.

Kommunisten benötigen Zustimmung von Berlin und der Opposition

Berlin, ebenfalls eine rot-rot-grün regiertes Trümmerfeld, muss dem Hilfsprogramm noch zustimmen. Man kann mit nahezu 100% Sicherheit sagen, dass es hierbei keine Probleme für die Kommunisten geben wird.

Einzige Chance, die weitere Überfremdung von außen zu verhindern, ist die Opposition im Landtag. Ob Sie es schafft, den Zuzug neuer ausländischer Gewalttäter dauerhaft zu verhindern?

An diese Hoffnung sollte sich kein Deutscher klammern, es bedarf eines radikalen Systemwechsels!