Vogtland: Jugend voran

Jeden Freitag ist ab 15:00 Uhr unser Zentrum “P 130”, in der Pausaer Str. 130 in Plauen geöffnet. Ein vielfältiges Programm steht Woche für Woche für die Jugend auf dem Plan. So wurde am vergangenen Freitag wieder für Interessierte ein Gitarrenkurs angeboten. Ein Mitglied, welches seit vielen Jahren Gitarre spielt, hält den Kurs kostenlos ab.

Im Freien ging es in der Zwischenzeit beim Basketball und im Rundlauf um die Tischtennisplatte spannend zu. Schöne Partien brachten Spaß und Freude.

Auch in Zukunft wird immer freitags ab 15:00 Uhr ein abwechslungsreiches Programm stattfinden. Weitere Infos unter: 0159-02711721

Die Jugend ist unsere Zukunft – Jugend muss gefördert werden

Immer mehr Jugendtreffs schließen oder verkleinern ihr Angebot. Selbst in den Ferien spüren Eltern von Jahr zu Jahr mehr, wie die Freizeitaktivitäten schwinden. Genau diese verachtende Politik der Altparteien hat dazu geführt, dass immer mehr Jugendliche im heimischen Kinderzimmer vorm Computer geistig vereinsamen und andere Teile im exzessiven Alkoholkonsum dem eigenen Körper erheblich zusetzen. Doch die Jugend ist unsere Zukunft und so ist es nicht nur die Aufgabe der Eltern, sondern ebenso des Staates, sie zu fördern und Zukunftsperspektiven zu schaffen. Daher muss eine breite Palette an Angeboten geschaffen und Vereine mehr gefördert werden.

Doch aufgrund der letzten Wahlergebnisse, die dazuführten, dass weiterhin eine Mehrheit an etablierten Kreisräte im Landratsamt sitzen, wird sich in den nächsten Jahren nichts verändern. Diese Personen reden nur immer schön, vor allem wenn Wahlen anstehen. Wir von der Partei „DER III. WEG“ handeln lieber und bleiben so auch in diesem Bereich nicht untätig. Regelmäßig finden in unseren Räumlichkeiten Jugendtreffen statt. Außerdem werden Ausflüge und sportliche Aktivitäten organisiert. Hinzu kommt, dass wir Selbstverteidigungskurse für Kinder und Jugendliche kostenlos anbieten, die von qualifizierten Trainern abgehalten werden. Vor allem steht bei uns aber die schulische Leistung an erster Stelle. Daher bieten wir auch kostenlose Nachhilfe an.

Seit Gründung unserer Partei leben wir schon im Kleinen, was wir im Großen fordern. Daher wird es höchste Zeit, dass endlich wieder mehr für unsere Jugend getan wird. Sie ist die nächste Generation, sie ist die Zukunft! Die Sozialisierung eines Menschen wird in jungen Jahren geprägt, umso wichtiger ist es deshalb, an dieser Stelle keine falschen Einsparungen vorzunehmen.