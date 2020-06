Zwei schwarze Polizisten aus Chicago haben schon im April einen unbewaffneten Weißen in den Bauch und in den Rücken geschossen. Kein Aufschrei, keine Proteste. Logisch, das Opfer war ja ein Weißer und die Täter schwarz. Zum Waffeneinsatz kam es, als die Beamten den Mann in der U-Bahn festnehmen wollten, weil er “ordnungswidrig” von einem Waggon in den anderen gegangen wäre.