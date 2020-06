Zwickau: Das System ist gefährlicher als Corona!

Nachdem Aktivisten bereits in jüngster Vergangenheit an den Protesten gegen die Zustände in diesem System teilnahmen und hier für unsere nationalrevolutionäre Bewegung warben, fanden in den letzten Tagen weitere thematische Verteilungen statt. So fanden beispielsweise im Zwickauer Stadtteil Eckersbach unzählige Flugblätter den Weg in die Briefkästen der Anwohner. Auch in den kommenden Tagen und Wochen wird unsere politische Gegenaufklärung weitergehen, denn wir wissen: Das System ist gefährlicher als Corona!