Mitglieder und Aktivisten unserer Partei “Der III. Weg” waren heute an unterschiedlichen Stellen im Berliner Bezirk Reinickendorf aktiv.

So wurde u.a die Umgebung der Asylantenunterkunft in Tegel-Süd, die Wohnhäuser rund um die Otisstraße, das Märkische Viertel und die Wohnhäuser um die Holländerstraße mit Flugblättern zu den Themen “Asylflut stoppen” und “Mietenwahnsinn stoppen” versorgt.

Dabei kamen einige interessante Gespräche zu stande. Berlin bleibt aktiv!