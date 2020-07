Antifa-Demonstration mit bundesweiter Unterstützung gegen „III. Weg“- Bürgerbüro in Siegen!

Wie tief der Stachel in der Wunde unserer Gegner durch die Eröffnung unserer Anlaufstelle sitzt, zeigte sich am gestrigen Abend in Siegen. Aus dem gesamten westdeutschen Raum reisten linksextreme Gruppierungen an, um ihren Hass und den damit verbundenen Frust auf die Straße zu tragen. Anders wie jedoch geplant, wurde den Krawallmachern von der Polizei verwehrt, ihre geplante Route durch das Viertel durchzusetzen, in dem unsere Partei nun ansässig ist.

Während bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zahlreiche Fassaden von Anwohnern mit stumpfen Parolen gegen rechts beschmiert wurden, so auch der Zubringer der HTS, musste eine in räumlicher Nähe gelegene Gaststätte am gestrigen Abend die Zerstörungswut der „Demonstranten“ ausbaden. So wurde aus dem Demonstrationszug heraus mit Flaschenwürfen eine Scheibe der Kneipe zu Bruch gebracht. In den antideutschen Hetzblättern, oder auch regional Presse genannt, finden derartige Handlungen keinen Platz in der Berichterstattung. Viel mehr versucht man das bröckelnde Bild, eines angeblichen Protestes der Zivilgesellschaft aufrecht zu halten.

Aufgrund der Tatsache, dass die Demonstration der Linksextremisten nicht in Hör- und Sichtweite abgehalten wurde, verzichteten unsere Aktivisten auf die Kundgebung mit Redebeiträgen, um die Ruhe in der Straße nicht unnötig zu stören. Obwohl derzeit versucht wird, den öffentlichen Druck auf unsere nationalrevolutionäre Partei in das Unermessliche aufzubauen, konnten bereits bei den Sprechstunden Bürger begrüßt werden. Darüber hinaus trauen sich in kleinen Schritten immer mehr Siegener, dem „III. Weg“ ihre Sympathie und Unterstützung auszusprechen. All jenen, die unsere politische Arbeit und diesen nationalen Freiraum sowie Hilfswerk für Deutsche unterstützen, gilt schon jetzt unser Dank! Wir bleiben standhaft in Siegen!

Bürger – und Parteibüro Siegen

Schlachthausstraße 2

57072 Siegen

Öffnungszeiten

Mittwoch 16:00 – 19:00 Uhr

Freitag 15:00 – 19:00 Uhr

Tel.: 0178/1539194