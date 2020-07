Antifa probt Protest gegen unser Parteibüro in Siegen – „III. Weg“ Aktivisten reagieren mit Eilversammlung!

Während unserer ersten Bürgersprechstunde im neu eröffneten Parteibüro in Siegen sorgte eine Ansammlung antideutscher Schreihälse für Unruhe. Mit den immer gleichen Parolen wurde versucht, Hass gegen unsere Partei zu schüren, jedoch blieb die Resonanz der Anwohner aus. Diesen Hass wollten unsere Aktivisten nicht unwidersprochen lassen, sodass eine Eilversammlung von nationaler Seite angemeldet wurde. In verschiedenen Redebeiträgen wurde den Siegenern das politische Anliegen unserer Partei näher gebracht. Unsere Aktivisten mahnten außerdem, in Zukunft die Augen offen zu halten, um zu sehen, von wem tatsächlich Terror und Gewalt ausgehen wird.