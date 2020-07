Bauen Demo in Groß-Gerau, Dritter Weg mit dabei

Die deutschen Bauern demonstrieren wieder. So mancher in Berlin dürfte froh gewesen sein, dass Corona die Traktorenkorsos fürs Erste von den deutschen Straßen fernhielt, doch damit ist nun Schluss. Die Forderungen des deutschen Bauernstandes nach Respekt, gesellschaftlicher Anerkennung und gerechter Entlohnung haben nichts an Aktualität verloren. Wenn überhaupt hat die Krise die Bedeutung der heimischen Landwirtschaft allen neu ins Gedächtnis gerufen und den Forderungen neuen Nachdruck verliehen.

In diesem Sinne setzen sich Landwirte wieder lautstark für ihre Anliegen ein, so auch am 28.06 in Südhessen, wo sich ein Traktorenkorso hupend durch zahlreiche Ortschaften im Kreis Groß-Gerau schob, um den Protest auf die Straße zu tragen. Den Abschluss machte eine Choreografie auf einem Feld in Trebur, wo nach Einbruch der Dunkelheit die Lichter unzähliger Traktoren die Botschaft „Redet nicht über uns! Redet MIT uns!“ gen Himmel sendeten. Eine klare Ansage an Politik und Medien, die die Bauern, als das schwächste Glied in der kapitalistischen Ordnung, allzu oft als Sündenbock für das Versagen dieses Systems missbrauchen.

Mit dabei waren dieses Mal auch Aktivisten unsere Partei, die sich mit einem Privatfahrzeug in den Demonstrationszug mit einreihten, denn die Anliegen der Bauern, dem ureigensten Stand unseres Volkes, sind auch unsere. Wir wissen, dass Umweltschutz und Landwirtschaft keine Gegensätze sind. Die Schuldigen sitzen nicht auf den Traktoren, sondern in den Chefetagen der Discounter, Lebensmittelindustrie und Banken. Das Problem heißt Kapitalismus und seine Lösung deutscher Sozialismus!