Der „III. Weg“ eröffnet Partei- und Bürgerbüro in Siegen (NRW)!

Gute Neuigkeiten für unsere deutschen Landsleute, soeben konnte im feierlichen Rahmen ein weiteres Partei- und Bürgerbüro unserer nationalrevolutionären Bewegung eröffnet werden. In Zukunft verbindet die Städte Siegen und Plauen nicht nur eine formale Städtepartnerschaft, sondern die feste Verwurzelung mit unserer Partei. Während sich die etablierten Parteien der Region darauf vorbereiten, mit leeren Phrasen bei der bevorstehenden Kommunalwahl Wählerstimmen zu erhaschen, hielten die Aktivisten vom Stützpunkt Sauerland Wort und lösten das Versprechen vom kontinuierlichen Strukturausbau ein. Das Ergebnis von dauerhaft geführter politischer Arbeit, die grade in Westdeutschland nicht in einer Wohlfühlzone geleistet wird, ist nun eine Anlaufstelle für das deutsche Volk, die nicht nur die Türen öffnet, wenn es darum geht, Stimmvieh für sich zu gewinnen.

Hilfe für Deutsche! – Von der Kleiderkammer bis hin zur Tiertafel

Mit diesem Objekt handelt es sich keineswegs um eine Quasselbude, wie man sie von den etablierten Altparteien kennt. „Der III. Weg“ ist seit jeher eine Partei der Tat, die nun in Siegen einen nationalen Freiraum in dieser schwierigen Zeit geschaffen hat, in dem sich die gesamte deutsche Familie wiederfinden kann. Neben Bürgersprechstunden und politischen Veranstaltungen bieten unsere Mitglieder soziale Projekte an. So beherbergt unsere Räumlichkeit auch eine Kleiderkammer. Das heißt, bei uns haben in Not geratene Deutsche die Möglichkeit, sich mit Kleidung einzudecken, denn die Auswüchse einer katastrophalen Politik spürt längst nicht mehr nur der Arbeitssuchende, sondern ebenso in Altersarmut geratene Rentner und Familien, denen es trotz Berufstätigkeit nicht mehr möglich ist, finanziell über die Runden zu kommen. Für diese Hilfe für Deutsche nehmen unsere Aktivisten zu den genannten Öffnungszeiten selbstverständlich auch Spenden entgegen. Darüber hinaus findet eine kleine Tiertafel ganzjährig Platz in den Räumen unserer nationalrevolutionären Bewegung. In der liberalkapitalistischen Ellenbogengesellschaft der BRD finden sich immer mehr Menschen in schwierigen Situationen bis hin zu existenzbedrohenden Notlagen wieder, in denen es oft Tiere sind, die den letzten Halt darstellen. Auch hier greifen wir unter die Arme, um den geliebten Vierbeiner versorgen zu können. In den kommenden Monaten wird „Der III. Weg“ sein Angebot vor Ort freilich weiter ausbauen.

Nationaler Freiraum in Westdeutschland!

Entgegen der Stimmen, die durch resignierte Denkweisen ganze Gebiete ihrer Heimat als verloren erklären, kämpfen unsere Aktivisten auch an den Fronten, die milde gesagt als unbequem gelten. Nach dem Vorbild des bereits laufenden Parteibüros in Plauen bieten die Räumlichkeiten in Siegen der gesamten Region eine Anlaufstelle. Ganz gleich, ob Bürger oder nationale Kräfte, ein jeder hat die Möglichkeit, diesen nun greifbaren Gegenpol zum faulen und kranken BRD-Zeitgeist zu nutzen. Eine Begegnungsstätte für Deutsche, die es auch noch sein wollen, ist im Westen unseres Landes längst überfällig!

Macht Euch ein eigenes Bild!

Bürger – und Parteibüro Siegen

Schlachthausstraße 2

57072 Siegen

Öffnungszeiten

Mittwoch 16:00 – 19:00 Uhr

Freitag 15:00 – 19:00 Uhr

Tel.: 0178/1539194