Diskussionsrunde am politischen Stammtisch in Ostbayern

Nach langer Zwangspause (Corona) hatte der „III. Weg“-Stützpunkt Ostbayern wieder zum offenen politischen Stammtisch in Cham geladen. Thema des Abends war “Subkultur und Gegenkultur”.

Nach dem Verzehr eines selbst gemachten Gyrosbratens mit Beilagen eröffnete ein Aktivist aus Ostbayern den politischen Stammtisch mit einer Märtyrergeschichte aus Zeiten der französischen Rheinlandbesetzung.

Anschließend übergab dieser das Wort an die ehemalige Europawahlkandidatin Jasmin Eisenhardt.

Nach kurzer Bekanntgabe von Neuigkeiten und nahen Terminen der Partei ging man zum Hauptthema des Abends über. Als Einleitung zur Diskussionsrunde wurde der Punkt Subkultur und Gegenkultur aus dem Buch der Nationalrevolutionär vorgetragen.

In anschließender Diskussionsrunde stellte man fest, dass man es nicht leugnen kann, dass die Subkultur der 90er -Jahre dazu beigetragen hat, dass sich nationales Gedankengut in der Jugend wieder verbreitete. Es kam dabei aber auch das Übel des Liberalismus und des Kapitalismus in unsere Reihen.

Nach der Diskussion nutzte die Runde am politischen Stammtisch noch die Gelegenheit sich im urig, gemütlichen Häuschen auszutauschen und bereits das Thema für den Stammtisch im August zu beschließen.

Nach kurzer Überlegung entschied man, wieder einen Diskussionsabend am politischen Stammtisch abzuhalten. Thema soll dann wie beim letzten Stammtisch auch, einen Punkt aus unserem Buch der Nationalrevolutionär behandeln.

Der offene Stammtisch kann auch von Interessenten besucht werden und findet immer am zweiten Freitag im Monat im Landkreis Cham statt.