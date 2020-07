Eier gegen Rechts in Siegen

Am Montag wurde das Bürger- und Parteibüro vom “III. WEG” in Siegen eröffnet. Seit Bekanntwerden rufen Linksextremisten dazu auf, die Räumlichkeiten zu verwüsten und zu entglasen. Der erste Vorfall ereignete sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Im Schutze der Dunkelheit wurden Eier an die Scheiben unseres Büros geworfen. Aufmerksame Anwohner teilten uns die Sachbeschädigung mit. Während die feigen Täter Lebensmittel zweckentfremden, greifen wir mit unserem Projekt „Hilfe für Deutsche“ unseren Landsleuten unter die Arme, in dem wir Kleider- und Sachspenden kostenlos an Deutsche ausgeben.

Keine einzige kriminelle Handlung wird etwas daran ändern, unsere politische Arbeit für Familie, Volk und Heimat fortzusetzen. Wir werden in Siegen weiterhin auf die Straße gehen. Die erste Veranstaltung ist diesen Freitag, den 10. Juli 2020. Neben unserer Bürgersprechstunde wird es vor unserem Büro eine Kundgebung mit Infostand geben.

Je krimineller man gegen uns vorgeht, um so größer wird unser Widerstand und die Präsenz unserer Partei DER III. WEG in Siegen und dem Umland.