Erstes Frauenfrühstück in Plauen durchgeführt

Am 26. Juni 2020 kamen im Bürger- & Parteibüro in Plauen, Frauen, Muttis und Omis zusammen, um am ersten Frauenfrühstück teilzunehmen. Pünktlich 9:00 Uhr ging es los und es war eine tolle Stimmung im gut gefüllten Raum. Mit Kindern waren insgesamt vier Generationen dabei. Leckerer Wurstaufschnitt, frische Brötchen, Kaffee, Müsli u.v.m. wurde zum Schlemmen angeboten.

Statt Arroganz, Egoismus und Ellenbogengesellschaft, streben wir vom III. WEG eine Gemeinschaft an, in der sich gegenseitig geholfen und bei Problemen gemeinsam unter die Arme gegriffen wird. So dienen diese Zusammenkünfte ebenfalls dem Themenaustausch wie gemeinsame Unternehmungen, Einkaufshilfe, Sicherheit und Kinderbetreuung.

Das Frauenfrühstück entwickelte sich zu einem gemütlichen und interessanten Gesprächskreis und so waren sich alle schnell einig, dass in Zukunft regelmäßige Treffen stattfinden sollen. Das nächste Frauenfrühstück ist am Freitag, den 3. Juli 2020, in der Pausaer Str. 130, 08525 Plauen, um 9:00 Uhr. Interessierte Frauen können an diesem Tag gerne vorbeischauen.