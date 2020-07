Flugblattverteilung im Landkreis Pfaffenhofen

In Forstwiesen im Landkreis Pfaffenhofen haben Aktivisten des Stützpunktes München/Oberbayern zahlreiche Flugblätter gegen die ausufernde Asylpolitik der etablierten Systemparteien verteilt. Gerade Forstwiesen war zuletzt in der Presse, da vor ein paar Tagen Asylforderer, welche versuchten das ansässige Asylheim anzuzünden, verurteilt wurden.

Zusätzlich wurde noch in den Gemeinden Baar-Ebenhausen und Reichertshofen gegen die derzeit sich überall verbreitende Corona-Hysterie zahlreiche Informationensschriften verteilt.