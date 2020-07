Hausdurchsuchungen bei “Freie Kräfte Prignitz”

Gestern erfolgten Hausdurchsuchungen bei 7 Nationalisten in Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommernbei, welche der Gruppe “Freie Kräfte Prignitz” zugerechnet werden. Diese werden beschuldigt, einen Brandanschlag mit einem Molotow-Cocktail auf eine Moschee in Wittenberge (Prignitz) geplant zu haben. Neben zahlreichen Beschlagnahmungen gab es keine Festnahmen. Allein in Brandenburg waren nach Angaben der Polizei mehr als 120 Beamte bzgl. der Hausdurchsuchungen im Einsatz, darunter Spezialeinsatzkräfte, Staatsschützer und Bereitschaftspolizisten. Woher diese angeblichen Anschlagspläne stammen und was da dran ist, wird wie immer in den BRD-Medien nicht thematisiert.