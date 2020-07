Hilfe für Deutsche! – Die Kleiderkammer im Bürgerbüro Siegen

Während sich die Herrschaften der etablierten Politik damit beschäftigen, zusammen mit deutschfeindlichen Vereinigungen öffentliche Hetzkampagnen gegen unsere nationalrevolutionäre Partei „Der III. Weg“ wie auch Privatpersonen zu führen, nimmt das soziale Engagement unserer Aktivisten fahrt auf. Demonstrieren deutschlandweite angereiste Wirrköpfe mit „Hammer und Sichel“-Symbolik gegen uns, konnte die Kleiderkammer samt Lager durch zahlreiche Spenden eingerichtet werden. Mit der Eröffnung des Partei- & Bürgerbüros handelt es wie von Anfang angekündigt keineswegs um eine Quasselbude, wie man sie von den etablierten Altparteien kennt. „Der III. Weg“ ist seit jeher eine Partei der Tat, die nun in Siegen einen nationalen Freiraum in dieser schwierigen Zeit geschaffen hat, in dem sich die gesamte deutsche Familie wiederfinden kann. Das heißt, bei uns haben in Not geratene Deutsche die Möglichkeit, sich kostenlos mit Kleidung einzudecken, denn die Auswüchse einer katastrophalen Politik spürt längst nicht mehr nur der Arbeitssuchende, sondern ebenso in Altersarmut geratene Rentner und Familien, denen es trotz Berufstätigkeit nicht mehr möglich ist, finanziell über die Runden zu kommen. Für diese Hilfe für Deutsche nehmen unsere Aktivisten zu den genannten Öffnungszeiten selbstverständlich auch Spenden entgegen.

Wir möchten Danke sagen – Vom Ich zum Wir!

Fakt ist, ohne die uns zahlreich zugetragenen Spenden, wäre das Projekt so gar nicht möglich und an dieser Stelle möchten wir uns schon zu diesem frühen Zeitpunkt recht herzlich bei allen bedanken, die ihr Volk aktiv unterstützen wollen. Wir sind überwältigt, was bereits nach wenigen Tagen für tolle Sachen bei uns abgegeben wurden. Von Männer-, Frauen- und Kinderkleidung über Spielzeug bis hin zu Tierfutter für die ebenfalls angebotene Tiertafel war bislang alles dabei. Die Aufnahmekapazitäten sind jedoch bei Weitem noch nicht ausgelastet, sodass unsere Mitglieder selbstverständlich weiterhin sehr gerne Spenden entgegennehmen.

Doch in der Freude helfen zu können, steckt zeitgleich die Traurigkeit helfen zu müssen. Es ist eine Schande für ein Land wie Deutschland und somit ein Armutszeugnis für die Verantwortlichen. Die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer und der Mittelstand verschwindet Stück für Stück und wird durch eine Politik für fremde Interessen noch weiter ins Abseits gestellt.

Wir von der Partei „DER III. WEG“ sehen uns nicht nur als Partei, die für Sie in die Parlamente möchte, sondern in erster Linie als Deutsche, die sich täglich vorrangig für deutsche Interessen einsetzen. Im Gegensatz zu den anderen Parteien, die nur auf der Matte stehen, wenn Wahlen sind, setzen wir uns Tag für Tag für unser Volk ein – Gestern-Heute-Morgen!

Unser Leitsatz lautet: „Erst unser Volk, dann all die anderen. Erst unsere Heimat und dann die Welt!“