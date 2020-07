Kundgebung am 18. Juli in Siegen!

Nachdem die Eröffnung unseres Partei- & Bürgerbüros den “III. Weg” zum Siegener Stadtgespräch gemacht hat und darüber hinaus den Feinden unserer Heimat in westdeutschen Gefilden einen nachhaltigen Schlag verpasst hat, bleiben unsere Aktivisten dem Grundsatz treu, dass Politik auf der Straße gemacht wird. Am morgigen Sonnabend, den 18. Juli findet deshalb eine Kundgebung in der Siegener Innenstadt statt. Ab 10:00 Uhr werden unsere Mitglieder im Bereich des Apollo Theater (Ecke Bahnhofstraße / Brüder-Busch-Straße) Stellung beziehen. Neben verschiedenen Redebeiträgen bietet ein Informationsstand einem jeden Bürger die Möglichkeit, sich aus erster Hand über unsere nationalrevolutionäre Partei zu informieren.

Macht euch ein eigenes Bild!

Gemeinsam für Familie, Volk und Heimat!