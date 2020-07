Meckenbeuren (Bodenseekreis): Syrischer Asylforderer ersticht 33-jährigen Deutschen

Am Mittwochmorgen, den 01.07. gegen 00.30 Uhr geriet ein 33-jähriger Deutscher in der Gemeinde Meckenbeuren mit einem Syrer in Streit. Im Laufe der Auseinandersetzung griff der 26 Jahre alte Ausländer zu einem Messer und stach mehrfach auf seinen Kontrahenten ein. Die alarmierten Rettungskräfte konnten das Leben des niedergestochenen Deutschen trotz eingeleiteter Reanimationsmassnahmen nicht retten. Das Opfer verstarb noch am Tatort.

Der syrische Messerstecher konnte zunächst vom Ort des Geschehens fliehen, wurde jedoch im Zuge der unmittelbar nach der Tat veranlassten polizeilichen Fahndung, bei der es auch zum Einsatz eines Polizeihubschraubers kam, gestellt. Die Besatzung des Helikopters entdeckte den Täter zusammen mit einer Begleitperson gegen 3 Uhr in einem Gebüsch. Beide wurden daraufhin von Polizeikräften festgenommen.

Zur Klärung des genauen Tathergangs sowie der Hintergründe der tödlichen Messerattacke wurde eine Ermittlungsgruppe durch die Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen eingerichtet. Der Asylforderer wurde auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt, welcher Untersuchungshaft anordnete.

