Revisionist Fredrick Töben verstorben

Der 1944 im norddeutschen Jaderberg geborene und nach Australien ausgewanderte Fredrick Toben (geboren als Gerold Friedrich Töben) ist im Alter von 76 Jahren am 29. Juni nach drei Monaten schwerer Krankheit verstorben.

Gerald Fredrick Toben gründete im Jahr 1994 das “Adelaide Institute” mit welchem er gegen den antideutschen Rassismus und für wirkliche Meinungsfreiheit kämpfte. 1998 veranstaltete das Institute einen doppeltägigen Kongress mit Revisionisten aus der ganzen Welt, darunter Arthur Butz und Jürgen Graf. Per Liveübertragungen wurden die bekannten Revisionisten Robert Faurisson, Ahmed Rami, Charles Weber, Mark Weber und Ernst Zündel zugeschaltet. Darüber hinaus war der Botschafter der Vereinigten Arabischen Emirate anwesend. Im Dezember 2006 trat Toben als Redner auf der „Holocaust-Konferenz“ in der iranischen Hauptstadt Teheran auf. Zuvor hatte Fredrick Toben an mehreren iranischen Universitäten und beim staatlichen iranischen Rundfunksender „Islamic Republic of Iran Broadcastung“ über den Holocaust referiert.

Die vom “Adelaide Institute” ins Weltnetz eingestellten Inhalte führten zu einem Bundesrepublikanischen Grundsatzurteil, nachdem zum ersten Mal auch außerhalb des Staatsgebietes publizierte Internetinhalte von Ausländern, sofern in Deutschland abrufbar, nach deutschem Recht strafbar sind. Fredrick Toben entzog sich durch seine Rückreise nach Australien einer erneuten Verhandlung und zwangsläufigen Verurteilung. Auch in australien wurde Fredrick Toben zu einer viermonatigen Haftstrafe verurteilt, da auch dort die freie Meinungsäußerung immer weiter eingeschränft wurde.

Das „Adelaide Institute“ offiziell bekannt:

Vale Dr Fredrick Töben

2nd June 1944 – 29th june 2020

It is with sad regret that we inform that Dr Fredrick Töben has passed to Valhalla. After suffering a grave illness for the past few months he is at peace. He will be remembered by his friends and supporters as a Gentleman with an enquiring mind who was not content to stand idly by and allow the endless vilification and false accusations against his beloved German people.